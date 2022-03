Autostrade, code continue fra Arenzano e Savona

di Redazione

Ancora in A/10 i problemi maggiori di questa mattina per i lavori. Traffico congestionato anche attorno all'allacciamento A7/A12

Un'altra mattinata di passione sull'Autostrada dei fiori. Ci sono tre chilometri di coda fra Arenzano e Celle Ligure, e poi altri quattro fino all'inizio della complanare di Savona.

Un veicolo fermo in avaria ha creato problemi stamani nel tratto fra Nervi e Genova Est in A12, dove ci sono code nell'altro senso fra Recco e Rapallo.

Situazione complicata intorno all'allacciamento sia in A12 che in A/7, dove la fila raggiunge i due chilometri.