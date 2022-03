Autostrade, traffico in tilt verso Voltri: 7 chilometri di coda in A26 per un incidente

di Marco Innocenti

Coda di 6 chilometri anche in A10, sempre in direzione del capoluogo, per lavori

Domenica di traffico su quasi tutte le autostrade della Liguria. La situazione più difficile si registra intorno al nodo di Voltri: sia in A10 che in A26 infatti sono 7 i chilometri di coda. Lungo la Genova-Savona, in direzione del capoluogo, gli incolonnamenti sono causati da un cantiere di lavori, sulla A26 Genova-Gravellona Toce, invece, fra Masone e Voltri, sono stati causati da un incidente.

Situazione meno problematica fra Celle Ligure e Varazze, sempre in direzione di Genova. Qui la coda è di 2 chilometri. Tre chilometri invece in A12, fra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova, anche in questo caso per cantieri.

Vi ricordiamo che per essere sempre informati sulle condizioni del traffico su tutta la rete autostradale della Liguria, potete consultare la sezione MyWay sul nostro sito telenord.it.