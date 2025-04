Povertà: Regione Liguria stanzia 950mila euro per fragili e senza fissa dimora

Regione Liguria ha stanziato 950 mila euro per interventi a sostegno delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora. Di questi, 700 mila euro andranno al Comune di Genova. I fondi serviranno per implementare i servizi in risposta ai bisogni primari, dalla distribuzione di viveri, indumenti e farmaci, alla cura e l’igiene della persona fino alle mense; servizi di accoglienza notturna come dormitori, i servizi di accoglienza diurni e di inclusione socio-abitativa. “Abbiamo voluto dare un supporto importante – spiega Massimo Nicolò, assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali di Regione Liguria –, con una attenzione particolare alle città maggiori, dove la presenza di persone senza fissa dimora è giocoforza più alta, senza però dimenticare anche le altre realtà liguri. Con questo stanziamento andremo così a garantire e potenziare le attività svolte dai distretti dagli ambiti sociali per sostenere le persone in situazioni di emarginazione sociale".

"Il finanziamento è in continuità con altri interventi a sostegno dei Comuni, come ad esempio - conclude - la recente attivazione del nuovo presidio sociale di comunità nel centro storico di Genova, in Vico della Croce Bianca 24r, dove sono stati implementati gli orari del centro anche nelle fasce serali e notturni”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.