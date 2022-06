Autostrade Liguria, tir prende fuoco sulla A6. Da oggi tornano i cantieri

di Redazione

Un tir ha preso fuoco alle prime ore di oggi, lunedì 6 giugno ndr, sulla A6, che è stata chiusa e poi riaperta a causa delle divampare delle fiamme. Il mezzo pesante, un tir con cella frigo, ha preso fuoco per cause ancora in via d'accertamento. L'episodio è avvenuto tra Millesimo e Ceva, in direzione Torino. Il tratto interessato è stato riaperto intorno alle 7,30.

Nel frattempo si registrano le prime code in A7 e in A10. È invece atteso per l'ora di pranzo il ripristino dei cantieri sulle autostrade della Liguria, con annessi restringimenti di carreggiata in A6, A7, A10, A12 e A26.

* notizia in aggiornamento