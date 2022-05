Autostrade, code per i cantieri nonostante lo stop ai lavori

di Redazione

Traffico e code in corrispondenza dei cantieri rimasti sulle autostrade liguri nonostante lo stop ai lavori per il ponte del 2 giugno.

Sulla A12 tra i caselli di Genova Est e di Genova Nervi in direzione Livorno un furgone in avaria ha causato 3 chilometri di code. Mentre a causa dei restringimenti di carreggiata sulla Serravalle si viaggia lentamente sulla A7. Coda tra Bolzaneto e Busalla e tra Busalla e Ronco Scrivia, traffico intenso anche in uscita al casello di Bolzaneto per chi viaggia verso Milano.