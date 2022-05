Autostrade: 5 km di code sulla A26 in direzione sud, code anche tra Pra' e Aeroporto

di Redazione

Ingorghi anche all'alba sulla A26 anche tra Voltri e Masone verso nord (2 km), coda di 2 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia causa cantieri

Venerdì 27 maggio a partire dalle 14 fino alle 12 di lunedì 6 giugno nuovo stop ai cantieri sulle autostrade della Liguria.

In attesa delle chiusure dei cantieri consuete code in autostrada: 5 km di code sulla A26 in direzione sud tra la diramazione Milano/Genova a Predosa e Masone.

Coda anche tra Genova Pra' e Aeroporto: un tamponamento con feriti lievi ha portato a 3 chilometri di incolonnamenti questa mattina intorno alle 8,30.

