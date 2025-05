Autostrade: effetto 2 giugno, code e rallentamenti su A7 e A10 per auto in panne e camion guasto

I primi spostamenti per il lungo weekend del 2 giugno iniziano con qualche difficoltà sulla rete autostradale ligure, dove si sono registrati disagi in direzione Genova a causa di due distinti episodi che hanno messo sotto pressione la circolazione.

Auto in panne sulla A7 - Sulla A7 Milano-Genova, un veicolo si è improvvisamente fermato per motivi ancora in fase di accertamento, all’altezza del chilometro 121. L’imprevisto ha causato lunghe code tra Busalla e Genova Bolzaneto, con conseguenti rallentamenti anche sulla viabilità ordinaria: molti conducenti, infatti, hanno scelto di deviare lungo la viabilità ordinarianel tentativo di evitare gli incolonnamenti.

A10, camion guasto in galleria - Situazione simile sulla A10, dove un mezzo pesante ha subito un guasto meccanico all’interno della galleria San Paolo della Croce, nei pressi di Pegli. Il camion in avaria ha occupato parzialmente la carreggiata in direzione Genova, creando disagi. L’intervento del carro attrezzi per la rimozione del veicolo ha permesso di contenere i disagi. Fortunatamente, la circolazione non è rimasta completamente bloccata, grazie alla possibilità per le auto di transitare sulla corsia di emergenza.

Via i cantieri per agevolare il traffico festivo - In vista della Festa della Repubblica, i gestori delle autostrade liguri – Autostrade per l’Italia e Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori – hanno annunciato la sospensione dei cantieri più impattanti. La rimozione delle principali aree di lavoro è iniziata alle 14 di venerdì 30 maggio e proseguirà fino a martedì 3 giugno alle 12, per garantire maggiore fluidità al traffico durante il ponte.

