Autostrade, auto si cappotta in galleria tra Pegli e Pra': code in direzione Savona
GENOVA - Incidente nel primo pomeriggio sull'autostrada A10 tra Genova Pegli e Genova Pra' in direzione di Ponente. Per causa da accertare, un'auto si è cappottata in galleria.
Sul posto i mezzi di soccorso mentre in direzione di Savona si sono formate code e rallentamenti.
