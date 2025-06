Autorità portuale, in attesa della nomina a presidente Matteo Paroli è il nuovo commissario straordinario

Una mossa per uscire dallo stallo che si è creato in Parlamento: il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha nominato Matteo Paroli nuovo commissario straordinario dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, che comprende principalmente i porti di Genova e Savona. Paroli - che prende il posto dell'ammiraglio Massimo Seno e di Alberto Maria Benedetti, che ieri hanno dato le dimissioni - è già stato individuato come profilo per la presidenza dell'Authority ma l'iter si è fermato alla Camera. Il debutto del Commissario nel suo nuovo ruolo avverrà lunedì 16 giugno.

Ministero - Il ministero ha spiegato che le nomine di Paroli e di altri commissari sono state effettuate "al fine di garantire continuità gestionale e operativa negli scali strategici per l'economia del Paese", ed "esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati, che avranno il compito di guidare con competenza, efficacia e trasparenza una fase cruciale per il rilancio e lo sviluppo del sistema portuale italiano, asset strategico per la crescita e la competitività del Paese".

