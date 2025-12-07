Autoproduzione di energia, bando da 262 milioni per le imprese del Mezzogiorno

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato un nuovo bando destinato alle imprese del Mezzogiorno per promuovere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER). Con una dotazione complessiva di 262 milioni di euro, l’iniziativa punta a sostenere le aziende nella produzione di energia pulita per il proprio fabbisogno, contribuendo alla riduzione dei costi energetici e al raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione.

Possono partecipare al bando imprese di qualsiasi dimensione interessate a investire in soluzioni sostenibili, migliorando l’efficienza energetica e riducendo l’impatto ambientale delle proprie attività. L’incentivo rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la transizione energetica nel Mezzogiorno, favorendo al contempo competitività e innovazione nel tessuto produttivo locale.

