Automotive europeo, ACEA: “Servono nuove strategie per una mobilità a zero emissioni”

Il settore automobilistico europeo è sotto pressione. La competizione per risorse, investimenti e clienti si fa sempre più intensa, mentre l’aumento dei costi di produzione e le incertezze geopolitiche complicano la transizione ai veicoli a zero emissioni. In questo contesto, i produttori e fornitori di auto hanno incontrato il Commissario europeo Séjourné per discutere le strategie necessarie a rafforzare l’intera catena del valore, dalle materie prime all’energia, come riporta Ferpress.

Pianificazione UE – Il rapporto di Mario Draghi evidenzia una criticità: l’Unione Europea sta applicando politiche climatiche senza un adeguato supporto industriale. Per il comparto automotive, ciò significa trovarsi in una “tempesta perfetta”, tra normative stringenti e un mercato dei veicoli elettrici ancora instabile.

Visione ecosistemica – Per Sigrid de Vries, Direttore generale di ACEA, il passaggio ai veicoli a zero emissioni “richiede molto più di una semplice sostituzione tecnologica”. Serve un approccio olistico che incentivi nuove partnership lungo la filiera produttiva. “Regolamentare singole fasi non basta: dobbiamo ripensare il nostro sistema di incentivi e regolazione se vogliamo mantenere l’Europa come hub di produzione”.

Innovazione e finanziamenti – Anche Benjamin Krieger, Segretario generale di CLEPA, sottolinea l’importanza di un quadro normativo che favorisca la diversità tecnologica: “Senza un supporto mirato, le idee rivoluzionarie non arriveranno mai su strada”. Secondo Krieger, è essenziale semplificare i finanziamenti e rafforzare l’interazione tra le tecnologie per accelerare l’adozione di soluzioni di mobilità sostenibile.

