Automedica h24 Valle Scrivia e Busalla, Sanna (PD): “Autostrade non garantisce copertura economica e la Regione resta in silenzio"

Nessun potenziamento dell’automedica per Busalla e la Valle Scrivia, nonostante i disagi annunciati dai cantieri sull’A7. Autostrade non concede il supporto economico richiesto e la Regione Liguria, secondo l’opposizione, non prende posizione. A lanciare l’allarme è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Armando Sanna.

Emergenza ignorata - La richiesta di attivare un’automedica attiva 24 ore su 24 in una zona già penalizzata da un servizio limitato è stata respinta. Attualmente l’area dispone di un solo mezzo per le emergenze sanitarie attivo per metà giornata, insufficiente in vista dell’intensificarsi dei cantieri e del traffico.

Silenzio della Regione – “È inaccettabile – attacca Sanna – che Autostrade non riconosca l’esigenza di un contributo straordinario per il potenziamento del servizio. Ma ancor più grave è l’inerzia della Regione, che dovrebbe tutelare i cittadini”.

Cantieri e disagi – I lavori programmati sull’A7 comporteranno mesi di disagi tra restringimenti e traffico bloccato, senza che siano state previste misure compensative. “Si impongono sacrifici senza offrire nulla in cambio: né sconti sui pedaggi né soluzioni concrete per i servizi essenziali”, prosegue Sanna.

Appello all’azione – Il Partito Democratico chiede un intervento immediato da parte della giunta regionale. “Pretendiamo che ASPI finanzi l’automedica h24 per tutta la durata dei lavori e oltre, se necessario. La salute pubblica non può essere ignorata”, conclude il consigliere.

