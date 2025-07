Autoguidovie: introdotta la tessera unica regionale per viaggiare su tutti i mezzi della Lombardia

Migliora l’esperienza dei viaggiatori abituali muniti di abbonamento in Lombardia. Con la giornata del 25 giugno è stato compiuto un importante passo nel processo di digitalizzazione e semplificazione della mobilità: viene introdotta la tessera unica, dove caricare tutti i propri abbonamenti (bus, treno, metro etc.). L’iniziativa regionale trova il pieno sostegno di Autoguidovie che è quotidianamente impegnata a cogliere le opportunità tecnologiche del momento e future, per accrescere qualità e performance del servizio di trasporto, e per rispondere alle necessità dei clienti che si aspettano soluzioni smart e sempre più user-friendly. Per Autoguidovie la strada è chiara: progettare soluzioni su misura di utenza ascoltando la voce di chi viaggia, per costruire insieme la mobilità del futuro.

Il cambiamento per chi viaggia con l’abbonamento riguarda l’introduzione di un’unica tessera, voluta da Regione Lombardia, con cui sarà possibile spostarsi da un mezzo a un altro, con grande facilità. I clienti, adesso, dovranno procedere al nuovo tesseramento.

· Per i clienti che usano l’App Autoguidovie non cambia assolutamente nulla. Per loro sarà facilissimo, non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva, perché l’App Autoguidovie gestisce già tutto in modo automatico e aggiornato.

· Per i clienti che invece non usano ancora l’App Autoguidovie, dovranno procedere al tesseramento che può essere effettuato tramite il sito internet Autoguidovie o l’App Autoguidovie (scaricabile gratuitamente su smartphone Android e Ios) o presso gli infopoint di Pavia Autostazione (in viale Trieste 23 Pavia) e Crema FS (P.le Martiri della Libertà 8 Crema). I clienti che utilizzano mezzi Autoguidovie per spostarsi possono richiedere la tessera digitale. Tre i vantaggi principali: è gratuita; permette di caricare gli abbonamenti direttamente sull’App Autoguidovie e viaggiare in piena libertà; non c’è più bisogno di un supporto fisico, che da una parte migliora la praticità, dall’altra preserva l’ambiente nell’ottica della mobilità sostenibile.

· Per i clienti che viaggiano in metropolitana, in treno e sugli altri mezzi con abbonamenti STIBM e IoViaggio e/o che acquistano in rivendita (anche abbonamenti Autoguidovie), è obbligatoria la dotazione di una tessera fisica al costo di 10 euro e valida per 4 anni. La tessera fisica può essere anche ordinata online e viene recapitata direttamente a casa. Può anche essere emessa dagli infopoint di Autoguidovie che forniranno il massimo supporto alle persone che si presenteranno agli sportelli. Si ricorda che la tessera fisica dovrà essere attivata al validatore.

Per qualsiasi dubbio o domanda aggiuntiva ci sarà personale negli infopoint di Autoguidovie dedicato a semplificare l’adozione delle nuove tessere.

«Nuovi strumenti e soluzioni digitali stanno modificando radicalmente la mobilità. La tessera unica, di Regione Lombardia, semplifica di gran lunga l’utilizzo degli abbonamenti. L’aspetto più importante riguarda il miglioramento dell’esperienza di viaggio di ogni singolo cliente. Con questa operazione, il livello di accessibilità del servizio di trasporto cresce enormemente. È un’opportunità per tutti: le nuove fasce della popolazione, più avvezze alla tecnologia, hanno già intrapreso questo processo: per chi infatti viaggia con app non cambia nulla, mentre tutti gli altri clienti potranno contare su un nuovo sistema, progettato per risultare semplice, accessibile e immediato. Ad oggi, più della metà dei nostri clienti viaggia con la nostra app. Stiamo andando verso una convergenza di esperienza tra il canale fisico e digitale rinforzando la capillarità del numero di rivendite fisiche, al fine di consentire a chi ha sempre acquistato in rivendita un servizio di qualità. l prossimi cambiamenti coinvolgeranno il biglietto: a breve non saranno più in vendita i biglietti cartacei usati fino ad oggi, ma arriveranno soluzioni nuove che non andranno a modificare le abitudini di viaggio dei clienti.», dichiara Silvia Granata, direttrice marketing di Autoguidovie.

