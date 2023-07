Autofiori, rimosso il tir in avaria sull'A10: ma salgono a 22 i km di coda tra Ventimiglia e Arma di Taggia

Aggiornamento ore 16 - Sono saliti a 21 i chilometri di coda sull'A10, tra Ventimiglia e Arma di Taggia verso Imperia a causa del tir rimasto in avaria questa mattina, dopo Bordighera. Vengono segnalate altre code e rallentamenti in entrambi i sensi di marcia e in diversi punti dell'autostrada. Al momento la situazione è sotto controllo ed è gestita dalla centrale operativa dell'Autofiori. Malgrado il tir sia stato rimosso, la situazione non è migliorata, anche per la presenza di molti mezzi pesanti che stanno riprendendo il proprio viaggio.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di AutoFiori per la riparazione del guasto e la rimozione del mezzo, necessari perché la circolazione possa riprendere. Previsti comunque rallentamenti anche dopo la ripartenza, per la presenza in coda di molti mezzi pesanti.