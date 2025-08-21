Autobus colpiti da proiettili a Bolzaneto, l’opposizione accusa il Comune di silenzio sulla sicurezza

Due autobus Amt sono stati colpiti da proiettili in via Romairone, a Bolzaneto, mandando in frantumi i vetri e creando paura tra autisti e passeggeri. Un episodio definito gravissimo dai gruppi consiliari di opposizione e dal gruppo misto, che denunciano il silenzio della sindaca e dell’assessora alla Sicurezza.

Accusa – I consiglieri sottolineano come le istituzioni cittadine abbiano il dovere di intervenire non solo con dichiarazioni, ma con misure concrete per garantire la tutela del personale Amt e la serenità di chi utilizza il trasporto pubblico.

Emergenza – Nel comunicato diffuso a firma di Alessandra Bianchi, Paola Bordilli, Ilaria Cavo, Sergio Gambino, Mario Mascia e Pietro Piciocchi, si chiede che l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per affrontare l’emergenza sicurezza.

Rischio – L’appello si conclude con l’avvertimento che occorre agire subito, prima che possano verificarsi episodi irreparabili.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.