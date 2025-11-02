Auto si ribalta in A12, traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari

GENOVA - Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno, il traffico è bloccato con 1 km di coda per il ribaltamento di un'auto avvenuto all'altezza del km 29 e 400. A chi è diretto verso Livorno, è consigliata l'uscita a Rapallo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, il rientro in autostrada a Chiavari.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

