Auto si ribalta in A12, traffico bloccato tra Rapallo e Chiavari
di Redazione
GENOVA - Sulla A12 Genova-Sestri Levante, tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno, il traffico è bloccato con 1 km di coda per il ribaltamento di un'auto avvenuto all'altezza del km 29 e 400. A chi è diretto verso Livorno, è consigliata l'uscita a Rapallo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, il rientro in autostrada a Chiavari.
Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.
