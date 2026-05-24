Auto elettriche ed energia solare, fino all’80% di fabbisogno coperto: lo studio europeo

Uno studio del progetto europeo SolarMoves, finanziato dall’UE, mostra il potenziale dei veicoli elettrici con pannelli fotovoltaici integrati (VIPV): in condizioni favorevoli possono coprire fino al 55% del fabbisogno energetico in Europa centrale e fino all’80% nel Sud Europa.

Il progetto, avviato nel 2024 da istituti come Fraunhofer ISE, TNO e diverse aziende del settore, ha testato l’efficacia dei pannelli applicati su tetto, cofano e fiancate dei veicoli, analizzando oltre 1,3 milioni di chilometri percorsi in 23 categorie di mezzi.

I risultati indicano che i veicoli con ampie superfici esposte al sole — in particolare SUV e crossover — sono i più adatti a sfruttare questa tecnologia, soprattutto se utilizzati per percorrenze quotidiane non eccessive.

Secondo i ricercatori, l’impatto non riguarda solo la ricarica: la diffusione dei sistemi solari integrati potrebbe ridurre fino a 15,6 TWh la domanda di elettricità dalla rete europea entro il 2030, pari alla produzione di circa 2.200 turbine eoliche.

Il vantaggio è ancora più evidente nel settore logistico: furgoni e camion, grazie alle grandi superfici disponibili, potrebbero aumentare l’autonomia fino al 15% e ridurre i consumi energetici per climatizzazione e refrigerazione. Anche i mezzi diesel potrebbero beneficiare del fotovoltaico per alimentare i sistemi ausiliari, riducendo il consumo di carburante.

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