Australia, nuovo record per l’energia da fonti rinnovabili nella mattinata di sabato

Sabato mattina alle 11.25 il Queensland ha registrato un nuovo record nella produzione istantanea da fonti rinnovabili, raggiungendo il 77,7 per cento della domanda statale. Il risultato, trainato dal solare su tetto, arriva nonostante la politica del governo conservatore, che ha cancellato gli obiettivi fissati dall’esecutivo precedente.

Rinnovabili – Il picco del 77,7 per cento supera il precedente massimo del 77,5 per cento registrato nell’ottobre scorso, poco prima della vittoria elettorale del partito liberale nazionale (LNP). A contribuire in modo determinante è stato il solare su tetto, che ha coperto da solo il 46 per cento della domanda. A questo si sono aggiunti il solare su larga scala (27,5 per cento) e l’eolico (3,5 per cento).

Contesto politico – Il Queensland ha la quota media annua più bassa di energia da fonti rinnovabili tra gli stati australiani, con il 31 per cento. Il governo LNP, in carica da quasi un anno, ha dichiarato l’intenzione di mantenere questa linea, cancellando i target fissati dal precedente governo laburista, tra cui l’obiettivo dell’80 per cento entro il 2035.

Esportazioni – In corrispondenza del picco, circa 2 GW di capacità in eccesso sono stati esportati nel Nuovo Galles del Sud. Secondo GPE NEMLog, anche il solare su larga scala ha stabilito un nuovo primato alle 9.05 del mattino, coprendo il 34,9 per cento della domanda.

Prospettive – Con l’avvicinarsi della primavera e condizioni climatiche favorevoli, si prevede che nuovi record vengano stabiliti, anche grazie alla graduale attivazione degli impianti eolici di MacIntyre e Clarke Creek.

