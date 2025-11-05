Australia, dal 2026 tre ore di energia solare gratis al giorno per tutti
di R.S.
L’iniziativa pensata per valorizzare l’enorme produzione fotovoltaica e ridurre gli sprechi
In Australia l’energia solare è ormai così abbondante da diventare… gratuita. Dal luglio 2026 partirà il programma governativo “Solar Sharer”, che offrirà tre ore di elettricità gratis al giorno – tra le 11 e le 14 – a tutti i cittadini connessi alla rete.
L’iniziativa, pensata per valorizzare l’enorme produzione fotovoltaica e ridurre gli sprechi, permetterà ai consumatori di spostare i propri consumi nelle ore di massima irradiazione, ricaricando auto elettriche o utilizzando elettrodomestici a costo zero.
Con oltre 3 milioni di impianti solari domestici, l’Australia produce un surplus di energia nelle ore centrali della giornata, tanto che i prezzi all’ingrosso diventano spesso negativi. Il piano aiuterà a stabilizzare la rete e a rendere il sistema energetico più equo e sostenibile.
Parallelamente, il Paese sta ampliando la capacità di accumulo con nuovi mega-impianti di batterie, come quello da 1,5 GWh realizzato da Wärtsilä, per garantire continuità e sicurezza alla rete anche dopo il tramonto.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie