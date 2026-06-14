Aurora Basket Chiavari vince Torino e vola in serie B
di Redazione
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CHIAVARI – L'Aurora Basket Chiavari ha conquistato una storica promozione in Serie B vincendo sabato sera la sfida decisiva a Torino contro il Cus (81-74).
Grande festa nel Tigullio per un risultato giunto al termine di un play off sofferto e combattuto.
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Tags:aurora basket
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