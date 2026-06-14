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Aurora Basket Chiavari vince Torino e vola in serie B

di Redazione

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Aurora Basket Chiavari vince Torino e vola in serie B
2306 - Vitamed Genova

CHIAVARI – L'Aurora Basket Chiavari ha conquistato una storica promozione in Serie B vincendo sabato sera la sfida decisiva a Torino contro il Cus (81-74).

Grande festa nel Tigullio per un risultato giunto al termine di un play off sofferto e combattuto.



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aurora basket

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