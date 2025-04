ATAC firma accordo sindacale per valorizzare il personale operativo e migliorare il servizio pubblico

ATAC ha siglato un importante accordo sindacale con le Organizzazioni Sindacali aziendali, finalizzato alla valorizzazione del personale operativo. Questo accordo si inserisce nel nuovo piano industriale dell’azienda, in linea con il contratto di servizio 2025-2027 stipulato con Roma Capitale, e punta a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio di trasporto pubblico.

Piano di incentivazione – Il cuore dell’accordo è l’introduzione di un piano di incentivazione per circa 8.000 dipendenti operativi. L’obiettivo è aumentare la produzione chilometrica e la copertura del personale nelle stazioni metropolitane, migliorando la qualità, regolarità e affidabilità dei trasporti. L’accordo mira a ottimizzare il funzionamento delle linee di autobus, tram, filobus e metropolitane (A, B/B1, C).

Valorizzazione del personale – Oltre agli incentivi, sono previsti sistemi di remunerazione per il recupero dei treni in situazioni critiche e per il mantenimento di abilitazioni alla guida di mezzi specifici, come i tram e i bus snodati. Saranno anche introdotte misure per la gestione di eventi speciali, come i Giubilei, e l’intensificazione dei servizi in determinati periodi dell’anno.

Nuovo modello di gestione – ATAC, in collaborazione con il personale di Metro C, lavorerà alla sperimentazione di un nuovo modello di gestione delle stazioni metropolitane, fondamentali per l’interazione con i clienti e per la qualità complessiva del servizio.

Iniziative di ascolto – L’azienda e i sindacati avvieranno iniziative di ascolto del personale per rispondere alle esigenze dei lavoratori e orientare le azioni future di sviluppo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.