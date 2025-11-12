Aster: la sicurezza del territorio passa dalla pulizia dei rivi
di Redazione
Interviene a Telenord Francesco Raso, responsabile del settore Rivi e Arenili
Aster ammonisce: la sicurezza del territorio passa dalla pulizia dei rivi. Lo ribadisce a Telenord Francesco Raso, responsabile del settore Rivi e Arenili.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
'Cybersicurezza nei settori strategici”, sul tavolo la sicurezza digitale nelle infrastrutture critiche
12/11/2025
di Carlotta Nicoletti
La Liguria e il Mare tra biodiversità, cambiamento climatico e sostenibilità
12/11/2025
di Anna Li Vigni
Genova, confronto pubblico sul tunnel subportuale: tra mobilità, sostenibilità e futuro della città
12/11/2025
di Simone Galdi