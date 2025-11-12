Attualità

Aster: la sicurezza del territorio passa dalla pulizia dei rivi

di Redazione

Interviene a Telenord Francesco Raso, responsabile del settore Rivi e Arenili

Aster ammonisce: la sicurezza del territorio passa dalla pulizia dei rivi. Lo ribadisce a Telenord Francesco Raso, responsabile del settore Rivi e Arenili.

