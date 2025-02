Assoporti: il ruolo dei porti italiani nell’export ortofrutticolo. Crescita, sinergie e nuove sfide

Il settore ortofrutticolo italiano ha registrato nel 2024 un valore record delle esportazioni, raggiungendo 6,1 miliardi di euro, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le importazioni hanno superato le esportazioni, attestandosi a 6,4 miliardi di euro (+12%), segno di un mercato in forte espansione.

Il ruolo dei porti – In occasione della Fiera Fruit Logistica di Berlino, il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, ha ribadito l’importanza dei porti italiani per la competitività del sistema produttivo: “I porti italiani sono essenziali per garantire la competitività del nostro sistema produttivo, nel quale il settore agricolo brilla per qualità e vivacità”.

Sinergie strategiche – Per affrontare le sfide globali, dalla digitalizzazione alla sostenibilità ambientale, Assoporti punta sulla collaborazione tra il comparto portuale e il settore agricolo. Giampieri ha sottolineato il valore del lavoro di squadra: “La cooperazione tra i vari attori della filiera è cruciale per ottimizzare i processi e garantire un futuro sostenibile per il nostro settore”.

Fruit Logistica: un’occasione di confronto – La manifestazione berlinese, con oltre 2.600 espositori da 90 Paesi e 66.000 visitatori da 145 nazioni, si è confermata un evento chiave per il settore. L’Italia ha partecipato con oltre 400 aziende, ribadendo la sua centralità nell’export agroalimentare.

Prospettive future – Assoporti continuerà a promuovere la portualità come hub strategico per import ed export, lavorando con istituzioni e imprese per consolidare la posizione dell’Italia nei mercati internazionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.