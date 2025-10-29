Associazione Alzheimer Liguria, iniziative e progetti per le famiglie dei malati

GENOVA - In questi giorni l’Associazione Alzheimer Liguria sta portando avanti tutta una serie di interessanti progetti a favore delle famiglie con malati di Alzheimer. In primo piano c’è la partenza dell’assistenza domiciliare tutelare portato avanti sotto indicazione dell’ASL 3 e delle sedute di Stimolazione Cognitiva per i malati di Alzheimer fatte in collaborazione con I Cavalieri di Malta.

Inoltre stanno per partire una serie di Incontri Informativi sulle demenze in generale e sull’Alzheimer in particolare; Infatti il 60% delle demenze riguarda l’Alzheimer. Si svolgeranno presso la sala di Liguria Salute in Piazza della Vittoria n….piano ammezzato. ( La sala della Biblioteca Berio nella quale si svolgevano gli altri anni non è disponibile).

Mercoledì 5 novembre il dott. Claudio Ivaldi parlerà su: “Demenze: come funziona l’assistenza a Genova e in Liguria”

Mercoledì 12 novembre il dott. Massimo Del Sette tratterrà il tema: “Trauma psichico: depressione e decadimento cognitivo”.

Mercoledì 19 novembre il dott. Matteo Pardini informerà su: “Ricerca e opzioni terapeutiche per l’Alzheimer”.

Inoltre sabato 8 novembre presso la sala delle grida della ex Borsa Valori, in collaborazione con il maestro Alessandro Uccello, si terrà una Milonga Solidale con lo scopo di raccolta fondi per portare avanti i progetti di aiuto alle famiglie con malati di Alzheimer. Avrà inizio nel primo pomeriggio e proseguirà fino a tarda ora con varie iniziative ed un buffet.

Infine sabato 6 dicembre alle ore 13 presso l’Osteria della Castagna dello chef Giorgio Bove, si svolgerà un pranzo benefico a favore dell’Associazione Alzheimer aperto a tutti.

Inoltre per l’inizio del prossimo anno si sta organizzando un interessante incontro-convegno dal titolo(provvisorio): “Conoscere l’Alzheimer” in collaborazione con il Comune.

L’Associazione ricorda anche che da qualche tempo attraverso i nostri uffici si può avere, gratuitamente e tramite appuntamento, una consulenza legale qualificata.









