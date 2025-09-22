Assistente infermiere, gli Ordini liguri chiedono un tavolo per regolamentare i corsi

GENOVA - Si è svolto in data odierna , organizzato dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Liguria, un convegno dedicato al nuovo profilo dell’Assistente Infermiere recentemente introdotto dal DPCM del 28 febbraio 2025. Presenti oltre 60 professionisti e i presidenti degli Ordini liguri ed a conclusione del convegno è stata sottolineata l’importanza di garantire formazione di qualità, chiarezza organizzativa e sicurezza per i cittadini.

La nascita dell’Assistente Infermiere rappresenta una novità di grande impatto per l’organizzazione del lavoro nelle strutture sanitarie ma senza regole chiare si rischiano sovrapposizioni di ruoli e disomogeneità formativa. È necessario un percorso condiviso che tuteli i pazienti, gli infermieri e gli stessi nuovi operatori

Per questo si chiede all’Assessorato regionale alla Salute la costituzione urgente di un Tavolo di Lavoro Regionale con la partecipazione di istituzioni, aziende sanitarie, ordini professionali e rappresentanze sindacali con l’obiettivo di elaborare un documento di indirizzo regionale che regoli l’organizzazione dei corsi, i requisiti formativi, le modalità di tirocinio e i percorsi di aggiornamento.

Solo attraverso un approccio partecipato e condiviso sarà possibile trasformare questa nuova figura in un valore aggiunto per il sistema sanitario e per i cittadini.

