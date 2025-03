Ascoli Piceno: InLife, forum internazionale per qualità della vita e sostenibilità

La sala stampa della Camera dei Deputati ha ospitato la conferenza di presentazione di "InLife - International Quality Life Forum", il primo forum internazionale dedicato alla qualità della vita, alla sostenibilità e al benessere. L'evento si terrà dal 27 al 30 marzo ad Ascoli Piceno, presso il Teatro dei Filarmonici, ed è stato possibile grazie alla legge regionale del 2023 che promuove le Marche come un territorio simbolo di benessere e qualità della vita a 360 gradi.

Alla conferenza hanno preso parte numerosi esponenti delle istituzioni locali, tra cui l'assessore alle Attività produttive Andrea Maria Antonini, la vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Giorgia Latini, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini, il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani, e i coordinatori scientifici David Mariani e Carlo Bachetti Doria.

Tra gli ospiti d'onore, il giornalista e conduttore Rai Massimiliano Ossini, che ha contribuito all'organizzazione dell'evento. Ossini ha sottolineato l'importanza di un forum che favorisca il dialogo tra intellettuali, scienziati, artisti, imprenditori e policy maker sui parametri che definiscono la qualità della vita nel contesto contemporaneo.

L'assessore Antonini ha dichiarato che "InLife sarà un'opportunità unica per discutere della qualità della vita e dei temi legati al benessere", aggiungendo che le Marche rappresentano il luogo ideale per ospitare un evento di questo tipo, una regione che promuove valori autentici. Il forum, infatti, intende definire una Carta che possa influenzare le politiche pubbliche in direzione del concetto di One Health, un approccio che integra la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha sottolineato come le Marche stiano diventando un modello di sviluppo sostenibile basato sulla qualità della vita. Anche Giorgia Latini ha rimarcato l'importanza di mettere al centro il benessere della persona, affrontando temi che spaziano dall'alimentazione alla cultura, con l'obiettivo di giungere alla stesura di un Manifesto del benessere per orientare le politiche future.

Infine, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha ricordato come uno stile di vita sano possa contribuire a ridurre il peso sul sistema sanitario, sottolineando che il forum ospiterà esperti di livello mondiale per confrontarsi su temi cruciali. "InLife - International Quality Life Forum" si articolerà in una serie di panel, dibattiti e tavoli di lavoro, affrontando temi come l'alimentazione sana, il turismo sostenibile, l'agricoltura biologica, le politiche giovanili e il welfare aziendale.

