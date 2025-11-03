Ascensore di via Dino Col, i residenti a Telenord: "Lo vogliamo gratuito e aperto 24 ore su 24"
di Anna Li Vigni
Il mezzo di trasporto deve rispondere alle esigenze di chi vive e lavora nella zona
I cittadini del quartiere hanno lanciato un appello attraverso Telenord, al microfono di Anna Li Vigni, sottolineando l'importanza dell'ascensore non solo per facilitare gli spostamenti, ma anche per garantire maggiore sicurezza e accessibilità a tutti, in qualsiasi momento della giornata. La richiesta principale è che il servizio sia gratuito e operativo h24, in modo da rispondere alle esigenze di chi vive e lavora nella zona.
