Arera, accordo sui commissari ma la presidenza resta contesa

Maggioranza e opposizione hanno trovato l’intesa sui quattro nuovi commissari di Arera: Giuseppe Moles (Forza Italia), Laura Ravetto (Lega), Alessandro Bratti (PD) e Gianni Girotto (M5S). Resta però aperta la partita per la presidenza, con due candidati in corsa: Nicola Dell’Acqua, favorito, e Roberto Alesse.

Nel frattempo, l’attuale Collegio è stato prorogato per altri 60 giorni, in attesa delle nomine ufficiali che arriveranno dopo l’estate. A settembre è atteso un decreto che aumenterà significativamente gli stipendi dei vertici Arera: i commissari passeranno da 240.000 a 360.000 euro annui, mentre il presidente potrebbe arrivare a 500.000 euro.

La riforma è stata resa necessaria dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha cancellato il tetto salariale pubblico introdotto nel 2014. La battaglia per la poltrona più ambita di Arera si annuncia quindi ancora più intensa, mentre la politica cerca di chiudere l’accordo senza rompere gli equilibri tradizionali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.