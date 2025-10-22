Apple punta sul green italiano: accordo con Engie per impianti eolici e agrivoltaici nel Sud

Apple investe ancora nelle energie rinnovabili, questa volta guardando al Sud Italia. Il colosso tecnologico ha firmato un accordo pluriennale con Engie Italia per assicurarsi energia pulita da nuovi impianti eolici e agrivoltaici sul territorio nazionale.

Il contratto, un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 15 anni, prevede la realizzazione di due parchi eolici, un repowering eolico (cioè la ristrutturazione di un impianto esistente) e due impianti agrivoltaici, tutti già autorizzati. L’entrata in funzione è prevista tra il 2026 e il 2027, con una capacità installata complessiva di 173 megawatt.

Secondo Engie, i nuovi impianti saranno in grado di generare ogni anno oltre 400 GWh di energia elettrica rinnovabile. Di questa, l’80% sarà destinato ad Apple, mentre il restante 20% verrà immesso nella rete, coprendo il fabbisogno di circa 30.000 utenze domestiche.

"La partnership con Apple testimonia l’impegno di Engie nel guidare la transizione energetica offrendo soluzioni innovative e su larga scala", ha commentato Monica Iacono, CEO di Engie Italia. "I PPA rappresentano oggi una leva strategica per la decarbonizzazione, offrendo vantaggi concreti sia dal lato della produzione che del consumo. Per le imprese energivore, sono strumenti che possono garantire risparmi significativi rispetto ai prezzi di mercato e maggiore stabilità in un contesto di forte volatilità".

L’intesa si inserisce nella strategia globale di Apple per la neutralità carbonica lungo tutta la sua filiera e nel più ampio impegno dell’azienda per supportare lo sviluppo di infrastrutture green nei Paesi in cui opera.

