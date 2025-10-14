Apple investe nel green: anche iPhone e Mac si ricaricheranno con energia pulita

Entro il 2030, ogni dispositivo Apple – dagli iPhone ai Mac – potrà essere ricaricato con energia proveniente da fonti rinnovabili. Lo ha dichiarato Lisa Jackson, vicepresidente per l’Ambiente di Apple, intervistata da Italian Tech.

In Italia, l’azienda sta sostenendo lo sviluppo di impianti solari ed eolici per una capacità complessiva di 129 MW. Il primo, in Sicilia, sarà operativo entro ottobre. L’investimento europeo supera i 600 milioni di dollari, e coinvolge anche Grecia, Lettonia, Polonia, Romania e Spagna (dove un impianto è già attivo).

Jackson ha sottolineato che il 29% dell’impronta carbonica di Apple è legata all’uso dei dispositivi da parte degli utenti: “Ora vogliamo abbattere anche queste emissioni – spiega – dimostrando che sostenibilità e crescita possono andare insieme”.

