Ansaldo Energia, Regione Liguria: "Presto tavolo confronto"

di Redazione

"Parliamo di un'azienda che rappresenta un'eccellenza del territorio, non solo nel business delle turbine a gas ma anche nelle energie green"

Regione Liguria "sta monitorando attentamente la situazione ed è in costante contatto con i vertici di Ansaldo Energia: convocheremo nei tempi opportuni un

tavolo di confronto tra parti sociali, management e azionista per garantire un futuro ad un grande asset, non solo della Liguria ma di tutto il Paese". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Benveduti in merito alla crisi di Ansaldo

Energia e alla manifestazione dei lavoratori che si è svolta questa mattina a Genova.

"Parliamo di un'azienda che rappresenta un'eccellenza del territorio, non solo nel business delle turbine a gas ma anche per le prospettive di sviluppo legate alle nuove energie green - scrivono nella nota -. Ora occorre soprattutto fare in modo che la tensione non superi i limiti e che tutte le parti riescano ad instaurare un confronto costruttivo. Per questo ci auguriamo che, dopo i momenti difficili di queste ore, tutte le parti tornino a ragionare in modo proficuo per la salvaguardia dell'azienda".

"Ci aspettiamo, nella massima tutela dell'occupazione, delle capacità produttive e competenze tecnologiche - aggiunge Benveduti - che un solido e condiviso business plan di rilancio e riqualificazione industriale, con una profondità strategica di lungo respiro, venga fattivamente supportato, come dotazioni

finanziarie, dall'azionista".