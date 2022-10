Ansaldo Energia, blocco dell'aeroporto: il racconto della giornata

Aeroporto Colombo occupato dai lavoratori di Ansaldo Energia per tutta la giornata, voli in partenza sospesi, quelli in arrivo dirottati su altri scali, attività del terminal interrotte fino a sera: è la seconda giornata di lotta degli operai che dalle 5.30 di questa mattina hanno iniziato a radunarsi davanti ai cancelli della sede di Campi: da lì alle 9.30 il corteo per le vie del ponente di Genova, fino all'imbocco della rampa d'accesso dell'aeroporto.

Unico momento di tensione quando i lavoratori hanno forzato il blocco formato dagli agenti della polizia in assetto antisommossa che impediva l'accesso allo scalo: 3 militari e 10 manifestanti contusi. Poi l'ingresso al Colombo, fino ai gates. “L'aeroporto non accoglie nuovi voli e da qui non partono voli. Raccomandiamo di non raggiungere l'aeroporto fino a nuovo ordine perché le operazioni sono bloccate". Ha scandito il direttore del Cristoforo Colombo Piero Righi. Qualche protesta da parte di chi avrebbe dovuto imbarcarsi a breve, anche per questioni di lavoro o di salute, ma in generale anche attestati di solidarietà e comprensione nei confronti dei lavoratori coinvolti in una vertenza complessa per una realtà occupazionale importante e strategica per l'economia del territorio, difficoltà causate del mancato impegno formale a ricapitalizzare Ansaldo e per la decisione del Governo di bloccare diverse commesse per la conversione di centrali da carbone a gas, il cui via libera permetterebbe di recuperare buona parte dello scarico delle 200 mila ore annunciato per marzo 2023.

La seconda giornata di passione per i lavoratori e per Genova si consuma dopo quella di ieri con i blocchi al traffico dal mattino alla sera tra Sampierdarena e il centro, in autostrada come in soprelevata e sulla viabilità ordinaria. Oltre un migliaio i lavoratori che hanno preso parte al corteo e al successivo presidio in aeroporto. Questa mattina il presidente della Regione Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci avevano incontrato le delegazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil ed i rappresentanti delle categorie dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm per informarli dalle attività svolte da Regione Liguria in relazione alla vertenza Ansaldo Energia.