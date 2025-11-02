Angela e Pasqualina da Ceranesi, 194 anni in due: "I badanti non servono, lavoriamo e preghiamo"

La storia arriva dalle colline di Ceranesi. Da lassù si domina il confinante comune di Campomorone. Lì, hanno sempre vissuto Angela e Pasqualina, ultime figlie di una famiglia più numerosa in cui gli uomini sono già andati via. Loro vantano, rispettivamente, 100 e 94 anni con la seconda che è la più giovane di casa.

Nel giorno del compleanno per il secolo di vita, festeggiato anche dall'amministrazione comunale con la presenza del sindaco Claudio Montaldo e dell'assessore Maria Teresa Rossi, le sorelle confidano a telenord.it: "Il nostro segreto? Aver sempre lavorato e fatto del bene".

Pasqualina sostiene che il segreto di Angela sia aver mangiato poco per l'intera vita: "Non è vero" replica lei. Supervisori di tutto, il nipote e diverse persone ricche d'affetto per le due nonne 'fantine' che, però, di badanti non hanno bisogno: "Verrà anche quel momento, ma non è adesso".

La storia sarà raccontata giovedì sera a Scignoria! dalle 20.40 su Telenord e telenord.it.

