Andrea Boccardi nuovo presidente dei Giovani Albergatori Liguria

Andrea Boccardi è il nuovo presidente regionale del Comitato Giovani Albergatori di Federalberghi Liguria, aderente a Confcommercio. Subentra a Fabio Raimondo, che dal 2016 ha guidato il gruppo e oggi è presidente nazionale dei Giovani Albergatori.

Contestualmente, Filippo Pilati è stato nominato vicepresidente vicario. Il Direttivo sarà completato nelle prossime settimane con i rappresentanti territoriali per garantire la piena rappresentatività del sistema ricettivo ligure.

“Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità – ha dichiarato Boccardi – con l’obiettivo di proseguire il lavoro degli ultimi anni e rafforzare la collaborazione tra giovani imprenditori del settore”.

Il presidente uscente Raimondo ha espresso soddisfazione per il passaggio di consegne: “Sono certo che Andrea saprà consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuovi progetti a supporto della categoria”.

Durante la riunione del Consiglio Direttivo del 28 novembre all’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, sono state definite le priorità dei prossimi mesi: formazione e aggiornamento professionale, coinvolgimento delle nuove generazioni e valorizzazione del sistema turistico-alberghiero ligure.

“A Boccardi vanno i miei auguri di buon lavoro – ha aggiunto Aldo Werdin, presidente di Federalberghi Liguria – i Giovani Albergatori rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del comparto turistico regionale”.

Il nuovo Direttivo entrerà subito in funzione, coordinando le attività regionali e supportando i Comitati territoriali nelle iniziative già in programma.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.