Anche la Croce Bianca affianca Music for Peace per aiutare Gaza: ecco come donare

La Croce Bianca Genovese ha deciso di affiancare Music for Peace nella Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che punta a inviare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. L’obiettivo è ambizioso: raccogliere 40 tonnellate di generi alimentari entro venerdì 29 agosto, per consentire il carico del materiale sulle navi in partenza da Genova il giorno successivo (LEGGI QUI).

Punti di raccolta – Per raggiungere il traguardo è indispensabile la partecipazione della cittadinanza. È stata quindi messa a disposizione la sede della Croce Bianca in piazza Palermo 25r (Foce), aperta tutti i giorni dalle 8 alle 22, dove sarà possibile consegnare i generi richiesti. In alternativa si potrà donare direttamente presso la sede di Music for Peace, in via Balleydier 60 a Sampierdarena, con orario 9-21, fino a venerdì 29 agosto.

Lista dei generi – Gli organizzatori hanno diffuso un elenco preciso degli alimenti più utili: farina, riso, pasta, zucchero (pacchi da mezzo chilo o un chilo), biscotti, pelati e legumi (lattine da 400 grammi), miele o marmellata, tonno. Tutti i prodotti devono essere in confezioni integre e con scadenza non anteriore ad agosto 2026.

Tempistiche – Quanto più rapidamente arriveranno le donazioni, tanto più tempo ci sarà per lavorare il materiale e predisporre i pacchi famiglia. Il termine ultimo è fissato per il 30 agosto, data in cui gli aiuti dovranno essere caricati sulle imbarcazioni destinate a Gaza.

Appello alla città – «La sfida è enorme – spiegano dalla Croce Bianca – ma insieme possiamo renderla possibile: la forza di tanti diventa una sola, ed è quella che può cambiare davvero le cose».

