Genova, corsa contro il tempo: 40 tonnellate di aiuti per Gaza in 5 giorni

Music for Peace e CALP hanno lanciato a Genova una mobilitazione straordinaria per la Global Sumud Flotilla con l’obiettivo di raccogliere quaranta tonnellate di generi alimentari in soli cinque giorni. La partenza del carico è fissata per sabato 30 agosto dal porto cittadino e la raccolta è già attiva presso la sede di via Balleydier 60 a Sampierdarena, aperta ogni giorno dalle 9 alle 21.

Generi richiesti – L’iniziativa prevede la consegna esclusivamente di alimenti non deperibili e in confezioni integre, con scadenza a partire da agosto 2026. Sono richiesti farina, riso, pasta, zucchero in pacchi da mezzo chilo o un chilo, biscotti, pelati e legumi in lattina da 400 grammi, miele o marmellata e tonno. Gli organizzatori hanno chiarito che il materiale non conforme sarà restituito o rispedito al mittente per garantire l’efficienza e la sicurezza della spedizione.

Organizzazione – Dopo la raccolta, i beni verranno confezionati in pacchi famiglia per poi essere caricati sulle imbarcazioni in partenza da Genova. Per associazioni, enti o circoli che intendono organizzare raccolte autonome è obbligatorio contattare preventivamente Music for Peace al numero 010 8572540 o via mail a info@musicforpeace.it, così da coordinare la logistica. Gli organizzatori invitano anche i cittadini a diffondere l’appello sui social e tramite passaparola, ricordando che più rapidamente arriverà il materiale, maggiore sarà il tempo a disposizione per predisporre i pacchi.

Sostegno politico – Alla mobilitazione si è unito ufficialmente anche il Partito Democratico. «Sosteniamo con forza l’iniziativa promossa da Music for Peace – hanno dichiarato i segretari Davide Natale per il Pd Liguria e Simone D’Angelo per il Pd Genova – chiedendo a circoli, iscritti e simpatizzanti di impegnarsi affinché la partecipazione sia la più ampia possibile. La forza di questa iniziativa dipende dall’unità, dalla generosità e dall’impegno di tutti noi». Nel comunicato i due dirigenti sottolineano il duplice valore dell’iniziativa: da un lato portare un aiuto concreto a chi vive una situazione di emergenza umanitaria, dall’altro richiamare l’attenzione internazionale sulla crisi in Palestina, definita come «genocidio».

Prossimi passi – Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma dettagliato della giornata di sabato 30 agosto, quando le quaranta tonnellate di generi raccolti verranno imbarcate dal porto di Genova a bordo della Global Sumud Flotilla, con l’obiettivo di portare un sostegno diretto alla popolazione di Gaza.

