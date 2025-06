Amt, Salis e Terrile: "Crisi nota da mesi, nascosta dalla precedente giunta. Azienda resta pubblica, tuteleremo lavoratori e servizio"

"Siamo venuti a conoscenza della comunicazione formale con la quale il collegio sindacale di AMT SpA ha rilevato la sussistenza di una situazione di crisi economico-finanziaria dell'azienda. La notizia non ci stupisce. Da mesi avevamo sollevato forti preoccupazioni sui conti di AMT, sulla mancata analisi delle conseguenze delle politiche di gratuità e di sperimentazione tariffaria, sulle poste a bilancio segnalate come critiche dalla società di revisione. Oggi i dubbi diventano realtà. Con l'aggravante che le informazioni poste a fondamento dell'odierna attività dei revisori erano già da diversi mesi a piena disposizione e a conoscenza dell'Azienda e degli uffici del Comune di Genova che, lo scorso marzo, avevano considerato non ricevibile la relazione previsionale 2025-2027 elaborata da AMT perché fondata su entrate non certe. Eppure, si è volutamente negata la realtà proseguendo per mesi nell'illusione che non ci fosse alcun problema. Come spesso accade, tocca ai progressisti riparare i danni della finanza creativa del centrodestra. Non ci sottrarremo a questo compito. Siamo al lavoro per garantire il massimo impegno del Comune di Genova per superare la crisi aziendale, all'insegna di tre principi: l'azienda rimarrà pubblica, non saranno i lavoratori a pagare il conto, Amt dovrà garantire un servizio pubblico di qualità nei bacini urbano ed extraurbano". Lo dichiarano la sindaca di Genova Silvia Salis e il vicesindaco Alessandro Terrile, assessore al Bilancio, in una nota congiunta sull'azienda di trasporto Amt.

"Abbiamo già calendarizzato incontri con l'azienda e i sindacati per individuare le soluzioni percorribili, che dipenderanno anche dall'entità dello squilibrio economico, per accertare il quale affideremo ad una società di revisione indipendente l'incarico di effettuare una due diligence" concludono la sindaca Salis e il vicesindaco Terrile.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.