Amt, licenziata 'per giusta causa' l’ex presidente e dg Ilaria Gavuglio
di R.P.
Gavuglio era stata sospesa lo scorso 10 novembre a seguito di una contestazione disciplinare
Il CdA di Amt ha deciso il licenziamento per giusta causa di Ilaria Gavuglio, ex presidente e direttore generale dell’azienda.
Gavuglio era stata sospesa lo scorso 10 novembre a seguito di una contestazione disciplinare. La stessa aveva risposto chiedendo l’archiviazione della procedura, ma le spiegazioni non sono state ritenute convincenti dal presidente e dal nuovo CdA.
Secondo il CdA, il licenziamento è motivato da azioni che hanno leso il rapporto di fiducia con la società compromettendo sia l’immagine interna che la credibilità esterna dell’azienda e del Comune di Genova.
In serata il Comune di genova diffuso la seguente nota:
