Amt, Bucci frena sulla ricapitalizzazione: "Potrebbe non servire, prima vediamo i conti"
di Stefano Rissetto
"Io i numeri non li ho visti, ma penso che nessuno li abbia visti. Solo con un bilancio certificato potremo ragionare concretamente"
La ricapitalizzazione di Amt resta un’ipotesi aperta, ma per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci tutto dipende dai conti.
“Prima di parlare di ricapitalizzazione, dobbiamo vedere i numeri. Potrebbe anche non servire: potrebbe trattarsi solo di un passaggio di proprietà”, ha dichiarato a margine di un evento in piazza De Ferrari per la Settimana della protezione civile.
Bucci ha sottolineato che, al momento, nessuno avrebbe ancora accesso ai dati ufficiali: “Io i numeri non li ho visti, ma penso che nessuno li abbia visti. Devono essere certificati e registrati. Solo con un bilancio certificato potremo ragionare concretamente”.
Nonostante l’incertezza sui conti, il presidente regionale ha ribadito l’interesse della Regione Liguria a entrare in Amt, in attesa di un segnale da parte del Comune di Genova: “Siamo assolutamente pronti. Se domani ci dicono che si può procedere, noi siamo in grado di acquistare subito. I soldi ci sono, vogliamo esserci”.
