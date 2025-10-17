Amt, Bucci frena sulla ricapitalizzazione: "Potrebbe non servire, prima vediamo i conti"

La ricapitalizzazione di Amt resta un’ipotesi aperta, ma per il presidente della Regione Liguria Marco Bucci tutto dipende dai conti.

“Prima di parlare di ricapitalizzazione, dobbiamo vedere i numeri. Potrebbe anche non servire: potrebbe trattarsi solo di un passaggio di proprietà”, ha dichiarato a margine di un evento in piazza De Ferrari per la Settimana della protezione civile.





Bucci ha sottolineato che, al momento, nessuno avrebbe ancora accesso ai dati ufficiali: “Io i numeri non li ho visti, ma penso che nessuno li abbia visti. Devono essere certificati e registrati. Solo con un bilancio certificato potremo ragionare concretamente”.





Nonostante l’incertezza sui conti, il presidente regionale ha ribadito l’interesse della Regione Liguria a entrare in Amt, in attesa di un segnale da parte del Comune di Genova: “Siamo assolutamente pronti. Se domani ci dicono che si può procedere, noi siamo in grado di acquistare subito. I soldi ci sono, vogliamo esserci”.





