Amministrative Genova, Burlando attacca il centrodestra: "Il porto è senza guida, il PD decida in fretta"

La scelta del candidato sindaco per il centrosinistra a Genova resta un nodo irrisolto. Mentre il Partito Democratico si confronta tra tensioni e veti incrociati per individuare un nome forte per la sfida a Palazzo Tursi, l’ex ministro Claudio Burlando interviene nel dibattito con un lungo messaggio nella chat WhatsApp "Vasta", da lui fondata. Nel suo intervento sottolinea la necessità di un confronto serio con il centrodestra sul programma e critica la gestione del Governo e dell'amministrazione locale, con particolare attenzione alla situazione del porto, tema a lui sempre caro.

Le parole di Burlando – L’ex presidente della Regione evidenzia l’urgenza di una decisione per evitare nuove divisioni dopo la sconfitta alle regionali. "Il PD ha i suoi organismi per decidere: un comitato politico e un segretario. Punto", scrive, rispondendo a chi gli chiedeva un maggiore interventismo nella discussione. Aggiunge che il partito deve concentrarsi su un programma credibile e sul rilancio della città. Nel pomeriggio si terrà un nuovo vertice interno ai Dem: il comitato dei "dieci saggi" incontrerà Terrile, Sanna e Romeo, i tre possibili candidati, per trovare una sintesi che si annuncia comunque molto difficile.

Nodo infrastrutture – Burlando sostiene che il centrosinistra non debba temere il confronto sui contenuti e attacca il centrodestra sulla gestione del porto e delle infrastrutture: "In otto anni non hanno realizzato nulla". Critica inoltre la mancata nomina dei presidenti delle autorità portuali, ricordando che Genova e Savona sono commissariate da oltre un anno e mezzo.

Situazione del porto – Secondo Burlando, il prolungato commissariamento dell’Adsp e l’assenza di un piano regolatore portuale penalizzano gli investimenti. "Che idea possono farsi i principali operatori mondiali delle nostre istituzioni?", si chiede, sottolineando le incertezze politiche che gravano sulle decisioni governative.

Attacco al governo – L’ex ministro punta il dito anche contro Edoardo Rixi, accusato di aver inviato ispettori sul porto senza rendere pubblici i risultati della loro indagine. "La comunità portuale e la città hanno il diritto di conoscere quelle informazioni", afferma, denunciando una gestione poco trasparente della vicenda.

Smentita su nomine – Burlando respinge inoltre qualsiasi coinvolgimento nella scelta dei nuovi presidenti delle Autorità portuali. "Basta un minimo di buonsenso per capire che le scelte relative alle presidenze delle Adsp Genova-Savona e La Spezia-Carrara sono esclusiva responsabilità di istituzioni a guida centrodestra (fatta salva l’intesa con il presidente della Toscana Giani)", scrive.

Sfida elettorale – Nel frattempo, il centrosinistra deve sciogliere il nodo della leadership. Il PD rivendica la scelta del candidato, forte del 30% ottenuto alle regionali e del vantaggio di Orlando su Bucci di otto punti in città. "Va scelta la persona che possa rappresentare questa coalizione ampia (che va assolutamente preservata) e questi punti programmatici in cui la coalizione si è riconosciuta. Questo è il compito di 11 persone - conclude Burlando - è compito loro e di nessun altro".

