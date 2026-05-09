Amerigo Vespucci in partenza da Genova, Bucci: “La nostra ambasciatrice nel mondo”

La partenza dell’Amerigo Vespucci da Genova verso gli Stati Uniti diventa per la Liguria un momento simbolico che intreccia mare, storia e infrastrutture. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha salutato il nuovo tour internazionale della nave scuola della Marina Militare definendola “la nostra ambasciatrice nel mondo”, sottolineando il valore del legame tra Genova e il mare.

Celebrazione – Bucci ha ricordato le precedenti tappe del Vespucci nel capoluogo ligure, dal via del giro del mondo nel luglio 2023 fino al ritorno dopo la conclusione della traversata internazionale. “Oggi festeggiamo ancora da Genova la partenza verso gli Stati Uniti, un tour bellissimo per celebrare i 250 anni degli Stati Uniti”, ha dichiarato.

Simbolo – Nel suo intervento il governatore ha voluto richiamare anche la figura di Cristoforo Colombo, associando lo spirito della nave scuola alla tradizione marinara genovese. “Il Vespucci parte da qui con lo stesso spirito di noi genovesi”, ha spiegato, parlando del mare come occasione di crescita e opportunità.

Legame – La presenza del veliero nel porto ligure viene letta anche come un elemento identitario per il territorio. Secondo Bucci, il Vespucci rappresenta non soltanto l’eccellenza della Marina Militare italiana, ma anche un simbolo della cultura marittima ligure e del ruolo internazionale di Genova.

Infrastrutture – A margine dell’evento, il presidente ha affrontato anche il tema delle opere portuali. “Abbiamo avuto i 160 milioni per la diga, approvati in Senato”, ha annunciato. Le risorse serviranno a coprire i costi aggiuntivi legati all’aumento delle materie prime e a proseguire il progetto della nuova diga foranea del porto di Genova.

Obiettivi – La Regione conferma così la volontà di rispettare il cronoprogramma dell’opera. “Andremo avanti con l’obiettivo di averla pronta entro il 2027”, ha concluso Bucci.

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