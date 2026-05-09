Attualità

Amerigo Vespucci in partenza da Genova, Silvia Salis: “Un simbolo dell’Italia nel mondo, andrò a New York per il suo arrivo"

di Carlotta Nicoletti

“È soprattutto una scuola di formazione per le nuove generazioni e rappresenta la storia del nostro Paese”

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L’Amerigo Vespucci lascia Genova per il tour mondiale e la città saluta uno dei simboli più riconoscibili dell’Italia. La sindaca Silvia Salis definisce il veliero “l’ambasciata galleggiante del nostro Paese”, sottolineando il valore storico, formativo e culturale della nave scuola della Marina Militare.

Vespucci – In occasione della partenza del celebre veliero, la sindaca ha ribadito il legame tra Genova e il mare, definendo l’Amerigo Vespucci “un orgoglio nazionale”. “È soprattutto una scuola di formazione per le nuove generazioni e rappresenta la storia del nostro Paese”, ha dichiarato Salis, ringraziando il Ministero della Difesa, Difesa Servizi e la Marina Militare per la presenza della nave in città durante le celebrazioni dedicate agli Alpini.

Connubio – La presenza contemporanea della Vespucci e dell’Adunata degli Alpini ha creato, secondo la sindaca, “un connubio che ha funzionato moltissimo”. Mare e montagna, tradizione marinara e spirito alpino si sono incontrati nel cuore di Genova, attirando migliaia di visitatori. “C’è grandissimo entusiasmo tra gli Alpini presenti in città”, ha spiegato Salis, evidenziando il clima di festa e partecipazione.

Viaggio – La sindaca ha inoltre confermato la sua presenza a New York il prossimo 4 luglio, tappa simbolica del viaggio internazionale della nave. “Abbiamo voluto fortemente essere parte di questo percorso che parte proprio da Genova”, ha detto.

Sicurezza – Durante il fine settimana, segnato da un forte afflusso di persone, il Comune ha predisposto un piano straordinario di controlli. “L’attenzione è massima”, ha assicurato Salis, parlando della collaborazione con forze dell’ordine e polizia locale. “Ci sono centinaia di migliaia di persone in più rispetto alla popolazione abituale della città e stiamo facendo il possibile per garantire sicurezza e organizzazione”.

Celebrazioni – Genova vive così giorni di grande partecipazione popolare, tra eventi, visite alla nave e appuntamenti istituzionali che riportano il capoluogo ligure al centro della scena nazionale.

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