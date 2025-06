Amazon aggiungerà quasi 5.000 furgoni elettrici alla rete dei trasporti europea

Amazon ha annunciato che amplierà la rete dei trasporti dei suoi fornitori di servizi di consegna con quasi 5.000 furgoni elettrici: la più grande operazione di implementazione mai realizzata in Europa. I furgoni elettrici di Mercedes-Benz entreranno a far parte della rete dei trasporti dei partner di consegna di Amazon nei prossimi mesi e saranno distribuiti in cinque paesi. Questo investimento è parte degli impegni di Amazon nell’ambito del Climate Pledge, in base al quale l’azienda si è prefissata l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette di CO2 in tutte le sue attività entro il 2040. I furgoni si uniranno a migliaia di veicoli a zero emissioni già utilizzati in Europa da Amazon e dai suoi partner di consegna, tra cui furgoni elettrici, cargo bike elettriche, cargo scooter elettrici e carrelli a mano.

Amazon introdurrà i nuovi furgoni elettrici eSprinter ed eVito di Mercedes-Benz che, insieme, dovrebbero percorrere oltre 100 milioni di chilometri e consegnare più di 200 milioni di pacchi ogni anno. Amazon e Mercedes-Benz hanno collaborato per personalizzare i furgoni sulla base delle esperienze dei conducenti e dei partner di consegna. I nuovi furgoni includono funzionalità migliorate per la sicurezza e l’ergonomia del conducente, nonché per l’efficienza delle consegne, come scaffalature personalizzate per l’organizzazione dei pacchi. I furgoni saranno prodotti in Germania e Spagna.

Neil Emery, Direttore Flotta Globale e Prodotti di Amazon, ha dichiarato: “Quest’ordine di quasi 5.000 furgoni elettrici per le consegne conferma ulteriormente il nostro impegno nella riduzione delle emissioni di CO2 nelle nostre attività. Dalle cargo bike elettriche ai furgoni, dai camion alle infrastrutture, siamo sulla buona strada per trasformare la rete dei trasporti dei nostri fornitori di consegna. Non vediamo l’ora di continuare a collaborare con Mercedes-Benz, altri produttori di veicoli e le istituzioni per accelerare l’elettrificazione e la decarbonizzazione in tutta Europa”.

Sagree Sardien, responsabile vendite e marketing Mercedes-Benz Vans, ha dichiarato: “Sono entusiasta che stiamo intensificando ulteriormente la nostra relazione di lunga data con Amazon e che stiamo lavorando insieme per il futuro del trasporto elettrico.”.

Per contribuire alla decarbonizzazione delle proprie attività, Amazon sta lavorando per aumentare l’efficienza dei percorsi e ampliare l’uso di veicoli a zero emissioni allo scarico e alimentati con carburanti alternativi. Amazon e i suoi partner dispongono di oltre 30.000 veicoli elettrici per le consegne nel mondo. Amazon sta inoltre collaborando con l’industria e i governi per accelerare la diffusione delle infrastrutture di ricarica.

Amazon ha recentemente effettuato il suo più grande ordine singolo di camion elettrici pesanti mai realizzato, con oltre 200 nuovi veicoli eActros600 di Mercedes-Benz Trucks, che entreranno a far parte della rete dei trasporti middle-mile a partire da quest’anno. I camion elettrici saranno impiegati su percorsi ad alto chilometraggio nel Regno Unito e in Germania, trasportando rimorchi da e verso i centri logistici, i centri di distribuzione e le stazioni di consegna di Amazon. Amazon installerà punti di ricarica elettrica da 360 kW in siti chiave, in grado di ricaricare le batterie dei camion da 40 tonnellate dal 20 all’80% in poco più di un’ora. Una volta a regime, i veicoli a zero emissioni allo scarico dovrebbero trasportare oltre 350 milioni di pacchi all’anno.

Oltre ad aumentare il numero di camion e furgoni elettrici, Amazon ha creato più di 60 hub di micromobilità in oltre 45 città europee, consentendo milioni di consegne a zero emissioni a piedi, con cargo bike elettriche o con cargo scooter elettrici. Tra le ultime città aggiunte in Italia figurano Firenze, Roma e Trento, che si uniscono a Napoli, Genova, Milano e Bologna.

