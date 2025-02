Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Ferrante: “Opera procede spedita, nessun allarmismo”

La linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno-Reggio Calabria avanza senza intoppi. A confermarlo è il sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, che ha incontrato l’ingegnere Filippo Menta, recentemente nominato commissario straordinario dell’opera. L’incontro ha ribadito l’impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) nella realizzazione di un’infrastruttura considerata strategica per il rilancio del Sud.

Lavori in corso

“I lavori procedono spediti, grazie all’impegno costante di RFI”, ha dichiarato Ferrante. “Nessun allarmismo: l’AV Salerno-Reggio Calabria rappresenta l’Italia che investe nelle grandi opere e vede nel Mezzogiorno un motore di sviluppo”. Il sottosegretario ha sottolineato come il progetto sia finanziato e articolato in più fasi, con i primi interventi già in atto.

Stato dei finanziamenti

Il lotto 1a è interamente finanziato e i lavori sono già avviati, con le prime talpe operative. Per i lotti 1b e 1c, finanziati per 7 miliardi su un totale di 8, l’iter autorizzativo è in fase di conclusione: “Una volta completato, partiranno i lavori della prima tratta e verranno individuate le coperture residue”, ha spiegato Ferrante.

Prossimi step

Un altro nodo chiave è la galleria Santomarco, in Calabria, per la quale è in corso la gara d’appalto che consentirà di avviare i lavori. I restanti lotti sono in fase di progettazione e saranno finanziati progressivamente, in coordinamento con il ponte sullo Stretto di Messina.

Ferrante ha ribadito la volontà di proseguire secondo la programmazione per singole fasi, garantendo il completamento dell’opera nei tempi previsti. “L’AV Salerno-Reggio Calabria è un’infrastruttura prioritaria per il Paese”, ha concluso.

