Alta tensione in Consiglio regionale, l’opposizione chiede le dimissioni di Balleari

1️⃣ L’opposizione chiede le dimissioni di Balleari dopo l'espulsione di D'Angelo

2️⃣ Accuse di distrazione e favoritismi al presidente del Consiglio regionale

3️⃣ Seduta sospesa dopo lo scontro tra Bucci e D’Angelo

La notizia nel dettaglio

L’opposizione in Consiglio regionale ha chiesto le dimissioni del presidente dell'aula Stefano Balleari dopo l'ennesimo parapiglia. A scatenare il nervosismo è stata l’interruzione da parte dell’assessore Simona Ferro ai danni del consigliere del Pd Simone D’Angelo durante un intervento sui finanziamenti riservati esclusivamente alle diocesi per l’educazione affettiva. D’Angelo ha chiesto l’intervento di Balleari, accusandolo poi di distrazione al cellulare. Il presidente ha reagito espellendo il consigliere dall’aula, scatenando la protesta del centrosinistra. Lo scontro si è inasprito con l’intervento del presidente Marco Bucci, che ha accusato D’Angelo di maleducazione e gli ha urlato "vai fuori". La seduta è stata sospesa e convocata una conferenza capigruppo per riprendere i lavori: la giornata in consiglio regionale si può vedere in diretta su Telenord e in streaming su Telenord.it.

Seduta tesa – La giornata era già iniziata in un clima di forte tensione, complice la notizia dell’indagine per truffa allo Stato che coinvolge l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e l’ex governatore Giovanni Toti. Tuttavia, il vero momento di scontro si è verificato quando, durante il suo intervento, il consigliere del Partito Democratico Simone D’Angelo è stato interrotto dall’assessore Simona Ferro.

Reazione dell’opposizione – L’interruzione ha provocato una reazione immediata da parte dei consiglieri di minoranza Sanna, Pastorino, Candia e Giordano, che in un punto stampa hanno accusato il presidente Balleari di non svolgere il suo ruolo di garante dell’aula. Secondo l’opposizione, il presidente si sarebbe distratto e non sarebbe intervenuto per ristabilire l’ordine, lasciando che il dibattito degenerasse.

Accuse a Balleari – Armando Sanna, capogruppo del Partito Democratico, ha dichiarato: “Siamo stati convocati per una capigruppo dopo lo spettacolo indecoroso visto in aula. Il presidente Balleari ha manifestato ancora una volta la sua inadeguatezza, non riesce a gestire l’aula e si fa dettare i lavori dal presidente Bucci”.

Richiesta di dimissioni – Secondo le opposizioni, l’episodio rappresenta l’ennesima prova di una gestione inadeguata dell’aula da parte di Balleari. Per questo motivo, i capigruppo di minoranza hanno chiesto ufficialmente le sue dimissioni, sostenendo che il presidente del Consiglio regionale non sarebbe più in grado di garantire il rispetto delle regole istituzionali. Per farlo l'opposizione ha predisposto un documento che però la maggioranza è intenzionata a respingere.

Le parole di Marco Bucci - "Le registrazioni ci sono: quando il consigliere D'Angelo ha iniziato a dire che il presidente non stava facendo il suo lavoro è stato offensivo e ha scatenato la bagarre - dice il presidente di Regione Marco Bucci - l'invito a lasciare l'aula è stato rivolto a chi ha mancato di rispetto. Quello che ha detto il consigliere Sanna mi auguro verrà respinto dall'aula. Il consigliere D'Angelo ha avuto un comportamento inaccettabile come negli ultimi cinque mesi. Il presidente del consiglio ha il diritto di gestire l'aula e secondo me lo sta facendo bene".

Gianni Pastorino - "Non ci sono state offese (da parte di D'Angelo, ndr), questo è evidente - ha dichiarato il consigliere Gianni Pastorino - le immagini che voi avete testimoniano la disattenzione del presidente Balleari. Il collega D'Angelo è stato interrotto dall'assessora Ferro. È la seconda volta che viene penalizzata la discussione per ragioni di parte: è giusto che il presidente Balleari si dimetta perché non sa gestire l'aula e i lavori di gruppo".

Selena Candia - "Balleari ha dimostrato costantemente la sua inadeguatezza - rincara Selena Candia - da 5 mesi il presidente Bucci dice non solo a Piciocchi cosa deve fare ma lo deve dire anche al presidente Balleari. Il ruolo del presidente del Consiglio regionale è importantissimo perché deve difendere la democrazia e il rispetto delle parti. Invece ogni volta che noi consiglieri parliamo nei tempi che ci vengono dati veniamo interrotti dal presidente Bucci, in modo arrogante e aggressivo: lo riteniamo inaccettabile".

Stefano Giordano - "Sembra un film tragicomico quello del Consiglio regionale, dove il presidente Bucci prosegue con il suo autoritarismo e dall'altra c'è il presidente Balleari che continua a bisticciare col presidente Bucci per alcuni aspetti delicati - aggiunge Stefano Giordano - aAncora una volta ha dimostrato di non essere all'altezza del suo ruolo, non rappresenta l'aula e quindi chiediamo le sue dimissioni".

