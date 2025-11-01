Allerta gialla a Genova, sindaca Salis alla cittadinanza: “Massima prudenza nelle visite ai cimiteri, specie in quelli in aree impervie"
"Pianificare gli spostamenti con attenzione, seguire gli aggiornamenti meteo e rispettare le indicazioni del personale presente"
In vista dell’allerta gialla per piogge e temporali prevista domani, domenica 2 novembre, dalle 9 alle 17.59, il Comune di Genova invita i cittadini alla massima cautela durante le visite ai cimiteri per la giornata dedicata alla Commemorazione dei defunti.
“Comprendiamo il valore simbolico e affettivo di questa ricorrenza – ha dichiarato la sindaca Silvia Salis – ma chiediamo a tutti i genovesi e ai visitatori di agire con prudenza, soprattutto nei cimiteri situati in aree più impervie. È importante pianificare gli spostamenti con attenzione, seguire gli aggiornamenti meteo e rispettare le indicazioni del personale presente. La sicurezza di ognuno deve restare la priorità”.
La prima cittadina ha inoltre ringraziato chi sarà impegnato nei servizi di assistenza e vigilanza durante la giornata.
A causa delle condizioni meteo, la visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno, intitolata “Mille culture. Staglieno e il mondo” e prevista per domani alle ore 15, è rinviata a data da destinarsi.
