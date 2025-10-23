Allerta arancione: il punto a fine mattinata

Prosegue l’allerta arancione sulla Liguria: nelle prossime ore previsto il passaggio più intenso della perturbazione. Facciamo il punto della situazione a fine mattinata, con gli ultimi aggiornamenti su piogge, vento e mareggiata, e le indicazioni della Protezione civile regionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.