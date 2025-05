Alla scoperta del mare, un progetto spezzino insegna l’impatto della plastica

Un progetto educativo promosso da Acam Ambiente - Gruppo Iren e dall’associazione APS Per il Mare sta coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori della Spezia in un percorso formativo sull’impatto della plastica sugli ecosistemi marini. Tra lezioni teoriche e uscite in barca, l’iniziativa mira a promuovere pratiche sostenibili e una maggiore consapevolezza ambientale tra i più giovani.

Consapevolezza ambientale – Il programma, avviato nel mese di aprile e attivo fino a giugno, coinvolge attualmente 134 studenti suddivisi in nove classi delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia della Spezia. Il progetto è finanziato dall’amministrazione provinciale grazie a fondi regionali destinati allo sviluppo della raccolta differenziata. L’iniziativa, che continua a ricevere adesioni, testimonia l’interesse crescente delle scuole per le tematiche ambientali.

Educazione ambientale – Le attività si articolano in due fasi principali: una teorica, condotta in aula con il supporto di biologi esperti, e una pratica, che si svolge in mare. Le lezioni affrontano le problematiche legate alla presenza di plastica nei mari, soffermandosi sugli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana.

Esperienza diretta – Durante le uscite didattiche in barca, gli studenti hanno l’opportunità di osservare direttamente l’impatto dei rifiuti plastici sugli habitat marini. Le attività comprendono anche sessioni di clean up, in cui i partecipanti raccolgono, catalogano e analizzano i rifiuti galleggianti. Questo permette loro di comprendere l’entità del fenomeno e la necessità di strategie di prevenzione e intervento.

Soluzioni sostenibili – Oltre alla fase osservativa, il progetto incoraggia i ragazzi a riflettere su soluzioni pratiche per ridurre l’utilizzo della plastica e favorire la raccolta differenziata. Viene inoltre approfondito il tema dell’impatto dei rifiuti non solo sui mari, ma anche sugli ambienti costieri, con particolare attenzione agli aspetti della biodiversità e della qualità della vita nei territori coinvolti.

Dichiarazioni istituzionali – “Il rispetto dell’ambiente è una espressione tra le più elevate del grado di civiltà che una comunità può raggiungere”, ha commentato Pierluigi Peracchini, Presidente della Provincia della Spezia. “Un progetto come questo non è soltanto didattico, ma è anche un’occasione per stimolare i nostri studenti, che dimostrano una forte sensibilità ambientale.”

Visione condivisa – Sulla stessa linea Massimo Gianardi, Presidente di Acam Ambiente: “Con questo progetto vogliamo offrire ai giovani strumenti concreti per comprendere il valore del nostro ecosistema marino e litoraneo. Intendiamo riproporre l’attività anche a settembre per coinvolgere ancora più studenti”.

Partenariato attivo – Soddisfazione anche da parte di Luigi Martinucci, Presidente di APS Per il Mare: “La nostra associazione è da sempre attenta alle tematiche ambientali. Siamo felici che la collaborazione con Acam Ambiente continui a rinnovarsi nel tempo. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi, che hanno mostrato grande attenzione durante tutte le attività”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.