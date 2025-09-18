Alla Liguria il premio nazionale per l’uso di rinnovabili: 41% dei consumi da fonti green nel 2024

La Liguria è stata premiata da Aceper come “regione più virtuosa d’Italia” per l’utilizzo delle energie rinnovabili, avendo raggiunto nel 2024 il 41% di consumi energetici coperti da fonti green. Il riconoscimento è stato consegnato a Genova nel corso di una cerimonia ospitata da Regione Liguria, alla presenza dell’assessore all’Energia Paolo Ripamonti, della presidente di Aceper Veronica Pitea e del direttore di Caritas Genova Giuseppe Armas.

Premio Aceper – L’associazione ha voluto sottolineare non solo il primato energetico ma anche la dimensione sociale della transizione green, annunciando una donazione alla Caritas di Genova per sostenere le famiglie in difficoltà. “Questo premio conferma che la Liguria, pur con le sue complessità geografiche, è capace di innovare e di offrire soluzioni concrete”, ha dichiarato Ripamonti, indicando come obiettivo il superamento del 50% nei prossimi anni in linea con il Green Deal europeo.

Solidarietà e transizione – “Parlare di energia rinnovabile significa parlare di un futuro che deve essere sostenibile non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale”, ha sottolineato Pitea, spiegando il valore della donazione.

Innovazione tecnologica – Negli ultimi anni la Liguria ha investito in progetti sperimentali, dall’energia marina alle reti intelligenti, con una crescente diffusione di impianti di piccola e media dimensione. Un modello che sta suscitando interesse in altre regioni italiane ed europee.

