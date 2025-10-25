Albisola abbatte le barriere con “Golf All Inclusive”: due giorni di sport e inclusione
di Luca Pandimiglio-Carlotta Nicoletti
Dopo Rapallo e Garlenda, il progetto “Golf Oltre Ogni Barriera” fa tappa ad Albisola con “Golf All Inclusive”, due giornate dedicate allo sport e all’inclusione. Promosso dalla Federazione Italiana Golf, dal Comitato Italiano Paralimpico - Regione Liguria e da Regione Liguria, l’evento del 24 e 25 ottobre apre il golf a tutti, con o senza disabilità, trasformando il campo in un laboratorio di partecipazione e integrazione.
Programma – Venerdì 24 ottobre si parte con una giornata di avviamento al golf: accoglienza, prove pratiche e un pranzo con i ragazzi delle associazioni coinvolte. Nel pomeriggio la tavola rotonda “Insieme per abbattere le barriere”, con atleti paralimpici, tecnici e istituzioni. Sabato 25 ottobre spazio alla gara a 18 buche, che vedrà in campo golfisti paralimpici e normodotati, premiando inclusione e talento.
Obiettivi – “Vogliamo dimostrare che il golf può essere praticato da tutti, senza barriere, trasformando la diversità in valore e la partecipazione in esperienza condivisa”, spiega Francesco Serra, presidente del Golf Club Albisola. “Il nostro campo vuole diventare un punto di riferimento per un golf inclusivo in Italia.”
Progetto – Secondo Roberto Damonte, delegato regionale FIG, “Golf Oltre Ogni Barriera” è un percorso consolidato che mira a promuovere inclusione e valorizzazione delle persone, con l’obiettivo di fare della Liguria un centro di eccellenza per lo sport paralimpico”.
Istituzioni – L’assessore regionale allo Sport Simona Ferro sottolinea: “È fondamentale che tutti possano avere accesso all’attività fisica, a prescindere dalle abilità. Eventi come questo rendono la Liguria un modello inclusivo a livello nazionale.”
Testimonianze – Numerose le realtà coinvolte, dalle associazioni sociali ai campioni paralimpici, a conferma di come il golf possa diventare uno strumento concreto di autonomia, socialità e benessere per tutti.
